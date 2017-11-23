Почему французские власти задержали сенатора Керимова

Французские власти заподозрили российского предпринимателя, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в махинациях с налогами и отмывании средств. Сенатора, обладающего дипломатической неприкосновенностью, задержали в Ницце и отпустили только под залог 5 миллионов евро. Подробнее читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Иммунитет не помог

О задержании Сулеймана Керимова по подозрению в неуплате налогов стало известно 21 ноября. Российского сенатора остановили в аэропорту Ниццы днем ранее, а оттуда отвезли в участок. Сотрудники российской дипмиссии сразу отправились в отделение полиции. Однако правоохранительные органы Франции отказались отпустить Керимова, несмотря на его статус, и продлили ему арест на сутки.

Министерство иностранных дел России направило официальную ноту властям страны в связи с задержанием члена Совета Федерации. Дипломаты подчеркнули, что Керимов как должностное лицо "обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.



Во внешнеполитическом ведомстве Франции в ответ заявили, что дипломатический иммунитет сенатора не защищает его от уголовного преследования в случае с предъявленными ему обвинениями. Задержание было бы невозможно, если бы речь шла о его действиях в качестве парламентария, приводит слова представителя МИДа Франции "Интерфакс".

Сулейман Керимов, предположительно, въехал во Францию по обычному паспорту. В комитете по регламенту верхней палаты российского парламента подтвердили, что это была частная поездка.

Лазурная мечта

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

Французы подозревают российского сенатора в мошенничестве и отмывании денег, сумма оценивается в несколько десятков миллионов евро. Речь идет о деле, которое расследуется уже длительное время, заявил представитель Генпрокуратуры Франции в регионе Жан-Мишель Прэтр. В рамках него, как пишет со ссылкой на источники Le Figaro, задержаны еще четыре человека, каким-то образом связанные якобы с принадлежащими Сулейману Керимову объектами недвижимости. Политик все обвинения отвергает.

Французские СМИ утверждают, что он владеет недвижимостью на Лазурном Берегу на общую сумму 500 миллионов евро. Приводятся даже конкретные названия вилл — Hier, Medy Roc, Lexa и Florella, которые, однако, принадлежат швейцарскому бизнесмену Александру Штудхалтеру, по его собственному признанию. При сделке о покупке Hier французская казна могла потерять несколько миллионов евро: по неподтвержденным данным, она была продана за 35 миллионов при рыночной стоимости от 127 миллионов евро. В марте появилась информация, что на этой вилле прошли обыски. Тогда представитель Керимова заявлял, что тот не имеет к ней никакого отношения.

Согласно декларации о доходах, сенатор в прошлом году заработал чуть более 12 миллионов рублей, его супруга − свыше 3,8 миллиона рублей. Он задекларировал находящуюся в пользовании квартиру площадью 37,8 кв. м и Mercedes-Benz S600. У жены парламентария в собственности числится аналогичная модель Mercedes, а также два автомобиля BMW 760Li.

51-летний Сулейман Керимов представляет в Совете Федерации Республику Дагестан. Впервые он был избран в верхнюю палату парламента в 2008 году. В 1999 году Керимов избрался в Госдуму. В тот же год он купил

контрольный пакет в компании "Нафта-Москва", которая стала преемницей "Союзнефтеэкспорта".



Четыре года назад парламентария заподозрили в злоупотреблении полномочиями власти Белоруссии. Следователи соседней страны возбудили в отношении него как основного бенефициара "Уралкалия" и нескольких сотрудников компании уголовное производство. В итоге белорусские силовые ведомства закрыли дело и отозвали запрос на объявление в международный розыск.

Большие ставки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По данным Forbes, состояние Сулеймана Керимова оценивается в 6,3 миллиарда долларов. После задержания в Ницце он мог потерять 117 миллионов долларов. Такие подсчеты издание сделало, основываясь на данных о снижении стоимости акций компании "Полюс", которая принадлежит семье сенатора.

Французские власти согласились выпустить Керимова, но только под залог 5 миллионов евро. Кроме того, они обязали его оставаться в стране, пока не закончится расследование. По данным РИА Новости, из зала суда в Ницце сенатор уехал на подставной машине, чтобы отвлечь внимание журналистов. Сначала с парковки под видом Керимова выехал на спортивной машине неизвестный мужчина, а сам он скрылся с парковки на черном Mercedes с некой спутницей.

Охота на ведьм

Россия будет активно помогать члену Совету Федерации, попавшему в поле зрения французских следователей, заявили в Москве. Дальнейшие шаги будут выработаны после того, как специалисты изучат решение суда в Ницце. По словам коллеги задержанного Константина Косачева, отдельную работу будет вести, в частности, Совет Федерации.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко не исключает, что история с Сулейманом Керимовым — лишь начало "охоты за ведьмами". Вслед за ним необоснованные обвинения могут предъявить и другим российским предпринимателям и политикам. Она уверена, что бизнесмен, если бы имелись какие-то подозрения в его адрес, точно бы не поехал в Ниццу и обезопасил себя.

В Кремле заверили, что Москва делает и будет делать все, чтобы защитить парламентария: "Разумеется, сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, являются залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов".