Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21:21

Суд отложил заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Люблинский районный суд Москвы отложил до 11 ноября предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщает Агентство "Москва".

Воронцова обвиняют в вымогательстве, распространении порнографических материалов, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По словам адвоката Воронцова Михаила Мушаилова, несколько уголовных дел подлежат прекращению в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.

В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года он, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые впоследствии получил.

В созданном сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

На банковские счета Воронцова наложен арест. Общая сумма арестованных средств превышает 19 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Воронцова. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать