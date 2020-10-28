Суд отложил заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

21:21
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Люблинский районный суд Москвы отложил до 11 ноября предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщает Агентство "Москва".
Воронцова обвиняют в вымогательстве, распространении порнографических материалов, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По словам адвоката Воронцова Михаила Мушаилова, несколько уголовных дел подлежат прекращению в связи с истечением срока давности.
По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.
В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года он, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые впоследствии получил.
В созданном сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.
На банковские счета Воронцова наложен арест. Общая сумма арестованных средств превышает 19 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Воронцова. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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