Суд отложил заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Люблинский районный суд Москвы отложил до 11 ноября предварительное заседание по делу создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщает Агентство "Москва".

Воронцова обвиняют в вымогательстве, распространении порнографических материалов, клевете и публичном оскорблении представителя власти. По словам адвоката Воронцова Михаила Мушаилова, несколько уголовных дел подлежат прекращению в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у экс-сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей, угрожая распространением его фотографий интимного характера. Не получив деньги, он опубликовал компрометирующие материалы.

В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил интимные фотографии другого полицейского. В феврале 2020 года он, угрожая распространением интимных фото, вымогал у еще одного полицейского 30 тысяч рублей, которые впоследствии получил.

В созданном сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

На банковские счета Воронцова наложен арест. Общая сумма арестованных средств превышает 19 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Воронцова. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.