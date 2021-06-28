В Москве по делу о мошенничестве арестовали трех офицеров ФСБ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве арестовали трех офицеров авиации ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, который и вынес меру пресечения, сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца", – говорится в сообщении.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов – одним из офицеров этого подразделения.
В свою очередь газета "Коммерсант" уточняет, что речь идет о хищении почти 63,5 млн рублей при поставке техники и оборудования воинским частям.
Ранее стало известно, что Домодедовский городской суд Подмосковья арестовал на два месяца летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова по делу о получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей за помощь в трудоустройстве на должность пилота.
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