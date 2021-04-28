"Невскую мануфактуру" оштрафовали за невыполнение требований МЧС

17:35
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Суд оштрафовал АО "Невская мануфактура" на 80 тысяч рублей за невыполнение требований МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.
Акционерное общество признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 19.5 части 12 КоАП РФ ("Невыполнение в срок законного предписания"). Сотрудники МЧС многократно предписывали "Невской мануфактуре" устранить нарушения, среди которых неисправность системы пожаротушения и отсутствие плана эвакуации. Однако этого не было сделано вплоть до 9 марта 2021 года, когда проводилась последняя проверка, говорится в материалах дела.
Слушание по делу откладывалось дважды: сначала для предоставления дополнительных доказательств, а затем в день пожара.
Возгорание началось в Санкт-Петербурге 12 апреля. Потушить охваченное пламенем здание удалось только к 16 апреля. Сообщалось, что за это время обрушилась крыша и часть межэтажных перекрытий. Кроме того, один пожарный погиб и трое были госпитализированы с ранениями.
Гендиректора сгоревшей "Невской мануфактуры" арестовали на два месяца
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: