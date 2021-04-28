"Невскую мануфактуру" оштрафовали за невыполнение требований МЧС

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Суд оштрафовал АО "Невская мануфактура" на 80 тысяч рублей за невыполнение требований МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

Акционерное общество признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 19.5 части 12 КоАП РФ ("Невыполнение в срок законного предписания"). Сотрудники МЧС многократно предписывали "Невской мануфактуре" устранить нарушения, среди которых неисправность системы пожаротушения и отсутствие плана эвакуации. Однако этого не было сделано вплоть до 9 марта 2021 года, когда проводилась последняя проверка, говорится в материалах дела.

Слушание по делу откладывалось дважды: сначала для предоставления дополнительных доказательств, а затем в день пожара.

Возгорание началось в Санкт-Петербурге 12 апреля. Потушить охваченное пламенем здание удалось только к 16 апреля. Сообщалось, что за это время обрушилась крыша и часть межэтажных перекрытий. Кроме того, один пожарный погиб и трое были госпитализированы с ранениями.