Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:24

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

суды общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Решение о задержании Алексея Навального до 15 февраля признано законным. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Мособлсуд отклонил жалобу задержанного об обратном.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением подмосковного Химкинского городского суда был продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным", – объявил решение судья.

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина.

Его задержание происходило на основании вынесенного 29 декабря прошлого года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым он был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать