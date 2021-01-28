Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Решение о задержании Алексея Навального до 15 февраля признано законным. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Мособлсуд отклонил жалобу задержанного об обратном.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением подмосковного Химкинского городского суда был продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным", – объявил решение судья.

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина.

Его задержание происходило на основании вынесенного 29 декабря прошлого года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым он был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

