Экс-хоккеист ЦСКА Степанов оштрафован на 30 тыс рублей за вождение после лишения прав

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Бывший хоккеист ЦСКА Стефан Степанов оштрафован на 30 тысяч рублей за езду после лишения водительских прав, следует из данных мирового суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Сотрудники ДПС 19 декабря остановили на Ленинградском шоссе Cadillac Escalade, за рулем которого был Степанов. При нем не оказалось водительского удостоверения, позднее выяснилось, что он был лишен прав за езду в пьяном виде.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении, свою вину он признал, но на заседание не явился.

Ранее в Волгоградской области другой мужчина сел за руль без прав на вождение. В результате его ВАЗ-2107 врезался в опору ЛЭП. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 13 до 14 лет выжили, но попали в больницу.

