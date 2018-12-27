Кержаков сможет увидеть сына только после Нового года

Александр Кержаков сможет встретиться с сыном только после Нового года – 5 января. Об этом порталу Москва 24 рассказал сам экс-футболист.
"Мы договорились сначала на завтра (28 декабря. – M24), но сегодня она (жена футболиста Милана Тюльпанова. – М24) написала, что нет, потому что психологи не рекомендуют ей это делать. Ссылаются на то, что ребенок пока не адаптировался на новом месте и для него якобы будет стрессом увидеть родного отца", – пояснил Кержаков.
По его словам, встретиться с Артемием также хочет его брат Игорь (сын Кержакова от другого брака. – М24). "Мне предложили 2 января увидеть его, но, к сожалению, у нас были запланированы поездки на Новый год. До сегодняшнего дня я каждый день просил о встрече, Игорь хотел его увидеть, это его брат. Вчера сошлись на том, что она запретила приходить туда с сыном Игорем и с телефоном. Я смогу его только увидеть пятого (5 января. – М24), мы договорились, но, возможно, опять психологи всплывут. Я не удивлюсь, по крайней мере", – добавил собеседник портала Москва 24.
Ранее жена экс-футболиста сборной России Александра Кержакова забрала их полуторагодовалого сына. Спортсмен не хотел отдавать ребенка, но в итоге уступил. Супруги ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. Одной из проблем, осложняющих развод, стало место жительство общего ребенка Артемия.
В конце октября суд постановил, что полуторагодовалый сын бывших супругов Артемий останется с матерью. В ноябре Кержаков попросил суд провести Милане Тюльпановой психиатрическую экспертизу. Кроме этого, представители Кержакова предложили заключить мировое соглашение, чтобы родители ребенка сами решили вопрос о его месте жительства, но Тюльпанова отказалась.
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