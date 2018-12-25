Жена Кержакова, забравшая сына, не будет прятаться от мужа

Супруга экс-футболиста Александра Кержакова не будет прятаться после воссоединения с сыном. Об этом порталу Москва 24 рассказал адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский.
"Из-за того, что она уедет, конфликт закончится? Есть постановление суда, по которому на время судебного производства, сколько бы оно ни шло, ребенок должен находиться с Миланой. Кержаков это решение суда не выполнял", – пояснил адвокат Александр Добровинский.
По его словам, накануне Милана совместно с приставами забрала сына у мужа. Однако, как подчеркнул адвокат, она не боится Александра Кержакова и не будет никуда уезжать.
"Он, конечно, может украсть ребенка, как он сделал уже один раз. Но всю жизнь так прятаться? Тот человек, у которого ребенок, должен всю жизнь прятаться, чтобы у него не украли ребенка? Это же не жизнь", – добавил Добровинский.
Жена экс-футболиста Кержакова забрала общего сына
Ранее жена экс-футболиста сборной России Александра Кержакова забрала их полуторагодовалого сына. Спортсмен не хотел отдавать ребенка, но в итоге уступил. Супруги ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. Одной из проблем, осложняющих развод, стало место жительство общего ребенка Артемия.
В конце октября суд постановил, что полуторагодовалый сын бывших супругов Артемий останется с матерью. В ноябре Кержаков попросил суд провести Тюльпановой психиатрическую экспертизу. Кроме этого, представители Кержакова предложили заключить мировое соглашение, чтобы родители ребенка сами решили вопрос о его месте жительства, но Тюльпанова отказалась.
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