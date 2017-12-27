Telegram направил в Верховный суд иск к ФСБ

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Юристы Telegram направили а Верховный суд России иск об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Примет ли суд иск к рассмотрению, решится в течение трех дней.

По мнению правозащитной группы "Агора", представляющей мессенджер, приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может ограничиваться только при определенных условиях и в строгом соответствии с законом, сообщает РИА Новости.

В октябре Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Адвокаты мессенджера заявляли, что Telegram не отреагировал на запрос, поскольку считал его незаконным и технически невыполнимым.

14 декабря Telegram направил в офис верховного комиссара ООН по правам человека письмо с просьбой повлиять на ситуацию, которая последнее время сложилась вокруг мессенджера.