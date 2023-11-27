Судебный процесс по делу социолога Кагарлицкого начнется 11 декабря в Сыктывкаре

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом)

Второй Западный окружной военный суд в выездном формате в Сыктывкаре 11 декабря начнет рассматривать дело социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) об оправдании терроризма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

"Слушания пройдут в формате выездного заседания второго Западного окружного военного суда в помещении Верховного суда Республики Коми в городе Сыктывкаре", – сообщил он.

Сейчас Кагарлицкий находится в СИЗО. В конце июля в отношении Кагарлицкого было возбуждено дело по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

Причиной для этого стал пост публициста в соцсети о теракте на Керченском мосту в 2022 году. При этом сам Кагарлицкий не признал вину.

