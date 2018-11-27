Суд отправил под домашний арест экс-депутата Госдумы Варшавского

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Тверской суд перевел под домашний арест бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Петрокоммерц", сообщает Агентство "Москва".

Дома под присмотром он будет находиться до 20 января. Решение принято с учетом медицинского освидетельствования, которое выявило у Варшавского заболевание, не позволяющего ему находиться под стражей.

При этом защита экс-депутата просило освободить его под залог в 2,4 миллиона рублей или с запретом на определенные действия.

По заявлению адвоката, Варшавский не может находится в квартире на Пречистенке, в который следствие предлагает ему отбывать домашний арест, поскольку там идет ремонт. Защита предложила выбрать дом в одном из поселков Красногорска.

Сам Варшавский отметил, что "лучше остаться в СИЗО", чем отправляться в квартиру на Пречистенке. Он объяснил это тем, что в СИЗО есть фельдшер и сокамерники, которые могут поставить уколы.

По версии следствия, в 2012 году "Петрокоммерц" выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав "Эстар" Варшавского, кредит, который так и не был возвращен. Срок следствия по делу продлен до 20 января.