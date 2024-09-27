Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ

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С актера и певца, внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никиты Преснякова взыщут задолженность по оплате услуги содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Приказ о взыскании с Преснякова вынес мировой судья судебного участка № 451 Мещанского района Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства к Филиппу Киркорову. В качестве компенсации морального вреда народный артист РФ должен выплатить 90 тысяч рублей.

Поводом для судебного разбирательства стало интервью, которое Киркоров дал телеканалу МУЗ-ТВ. В иске певица указывала, что против нее распространялись порочащие сведения, опубликованные в интервью с заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе". В интервью Киркоров назвал ее "попрошайкой".