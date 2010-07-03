Литовский суд заочно вынес приговор экс-министру обороны СССР

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы, передает ТАСС.
Согласно решению, которое зачитала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене, Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Речь идет о январских событиях 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений в столице страны погибли 14 человек.
В свою очередь, представители генпрокуратуры требовали для Язова пожизненного заключения. Всего в списке обвиняемых по делу свыше 60 фамилий.
На скамье подсудимых ветеран вооруженных сил Юрий Мель, задержанный в марте 2014 года, и бывший военный Геннадий Иванов. Остальных обвиняемых судят заочно. Рассмотрение дела завершилось осенью прошлого года. Согласно официальной версии властей Литвы, все раненые и погибшие 28 лет назад пострадали от действий советских войск.
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