Экс-советник президента ОКР Власенко осужден на 7 лет по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы приговорил бывшего президента Федерации водного поло России, экс-советника президента Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко к семи годам лишения свободы по делу о хищении 450 миллионов рублей, передает ТАСС.

Суд признал мужчину виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, Власенко в 2013 году разработал схему обогащения на программе Минпромторга и Минздрава "Фарма-2020", которая предполагала покупку импортного сырья для его переработки и производства в России на основе готовых препаратов.

Для этих целей, утверждают правоохранители, он обратился к представителю ГК "Фармдискавери" Владимиру Зубкову и обещал помочь победить в тендере на приобретение иностранных компонентов для препаратов. Бизнесмен после договоренностей с соучредителями компании Владимиром Новаковским и Артемом Вашуровым якобы согласился на предложение Власенко.

Затем, по данным СК, фигуранты дела обратились к экс-руководителю департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольге Колотиловой и бывшему замглавы этого же департамента Ольге Покидышевой, которые помогли входящим в "Фармдискавери" структурам выиграть на внутриминистерских торгах.

Таким образом, с 2013 по 2014 год участники преступной схемы получили 450 миллионов рублей из средств государственной программы.



Власенко предъявили обвинение в марте 2021 года. Позже его заключили под стражу.