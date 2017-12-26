Экс-полицейские получили от двух до четырех лет колонии по делу о перестрелке

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Экс-полицейских, не предотвративших перестрелку у ресторана на Родчельской улице, признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Такое решение принял Пресненский суд столицы. Мужчин приговорили к срокам от двух до четырех лет в колонии общего режима.

"Суд постановил назначить Денису Ромашкину наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Ильдару Шакирову – в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Ренату Зиннатулину – в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – цитирует судью Татьяну Васюченко Агентство "Москва".

Прокурор просил для Ромашкина и Шакирова приговора в пять лет лишения свободы, а для Зиннатулина – четыре года. Обвинитель также считает, что подсудимых нужно лишить права занимать должности в правоохранительных органах в течении трех лет и лишить их званий.

Вооруженный конфликт у ресторана Elements произошел в декабре 2015 года. В столкновении участвовали группа Захария Калашова (Шакро Молодой) и бывшего сотрудника МВД Эдуарда Буданцева. Всего – 10 человек, пятеро из которых были ранены, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Группировка Калашова выступила на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от владелицы Elements Жанны Ким восемь миллионов рублей за дизайнерские услуги. Следствие полагает, что подсудимые не предотвратили этот конфликт, хотя находились на месте происшествия. Один из бывших полицейских признал вину.