Троих экс-полицейских признали виновными по делу о стрельбе на Рочдельской улице

26 декабря, 13:44
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Суд признал бывших полицейских виновными по делу о перестрелке, которая произошла на Рочдельской улице в 2015 году.
"Подсудимые совершили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее нарушение законных интересов граждан, а также тяжкие последствия", –
цитирует Интерфакс решение Пресненского суда Москвы, которое зачитала судья Татьяна Васюченко,
Ранее прокурор потребовала приговорить бывшего исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина и экс-оперативника Ильдара Шакирова к пяти годам лишения свободы. Еще одному фигуранту дела о стрельбе – бывшему участковому того же ОВД Ренату Зиннатулину – представитель гособвинения попросила назначить четыре года заключения.
Перестрелка произошла 14 декабря 2015 года на Рочдельской улице. Тогда у ресторана Elements погибли два человека, а еще семеро попали в больницу. Как считают следователи, в этом инциденте принимали участие соратники криминального авторитета Захара Калашова (известного как Шакро Молодой). По данным следствия, сотрудники полиции не отреагировали на обращения граждан об особо тяжком преступлении и не попытались предотвратить перестрелку. Фигуранты дела, за исключением Зинатуллина, свою вину не признали.
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