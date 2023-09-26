Суд утвердил сроки фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

Фото: depositphotos/andreyuu

Кемеровский областной суд утвердил сроки лишения свободы фигурантам третьего дела о пожаре в "Зимней вишне". Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что апелляционные жалобы на приговор, который был вынесен Центральным районным судом Кемерова, поступили от осужденных и их защитников, а также от представителей потерпевших.

Так, в декабре 2021 года экс-глава регионального Госстройнадзора Танзила Комкова получила 18 лет колонии, ее сын Эдуард Комков – 10 лет, заместитель Светлана Шенгерей – 7 лет и гендиректор строительной компании, реконструировавшей здание торгового центра, Никита Чередниченко – 15 лет.

Помимо этого, всем, кроме Шенгерей, назначили штрафы от 70 до 80 миллионов рублей. Окончательное наказание для Чередниченко составило 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 70 500 000 рублей, с ограничением свободы на 1 год. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 10 лет.

Также суд отменил приговор в части обращения взыскания на арестованное имущество осужденных Чередниченко, Комковой и Комкова. При этом сохранен арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа. Остальная часть приговора Центрального районного суда от 20 декабря 2021 года оставлена без изменений, апелляционные жалобы не удовлетворили.

На сайте уточнили, что Кемеровский областной суд незначительно изменил приговор первой инстанции. В частности, убрал Чередниченко наказание в виде лишения на три года права заниматься деятельностью, которая связана с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

По информации следствия, Комкова вместе с сыном и Чередниченко в 2013–2014 годах получила от застройщика 7 миллионов рублей. Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза.

Шенгерей прописала, что здание соответствует всем нормам, а Комкова утвердила акт. Здание было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Всего СК расследовал четыре дела о пожаре в Зимней вишне. Всем фигурантам Заводский и Центральный районный суды Кемерово назначили наказание от 5 до 18 лет лишения свободы.

Трагедия в Кемерове произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети, еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни" показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в "Зимней вишне"