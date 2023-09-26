Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова еще на 40 тыс руб

Фото: телеграм-канал Mash (Ровшан Аскеров признан в РФ иноагентом)

Савеловский суд Москвы снова оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей за публикации в интернете без указания своего статуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что он был оштрафован по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента").

Ранее за отсутствие плашки иноагента на публикациях в соцсетях его оштрафовали в конце августа. В реестр физлиц-иноагентов Аскерова внесли в декабре прошлого года.

В апреле 2022 года СК РФ возбудил в отношении Аскерова дело о реабилитации нацизма. Причиной разбирательства стала публикация журналиста, оскорбляющая советского маршала Георгия Жукова.

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