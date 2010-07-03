Мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети

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В Свердловской области мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей за гомофобный комментарий в социальной сети. Решение принял Сысертский районный суд, передает РИА Новости.

Отмечается, что штраф за такое правонарушение был выписан впервые в Свердловской области.

"Дело было рассмотрено по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", – сообщила агентству представитель суда.



Как уточняется, мужчина прокомментировал видеоролик в соцсети. Лингвистическая экспертиза показала, что его высказывание является гомофобным.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили обязать всех, кто хочет размещать публикации в интернете, идентифицироваться по паспорту. С такой инициативой выступил представитель думского комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов. Он считает необходимым внести предложение в виде поправок к законопроекту о запрете на фейковые новости. Депутат выразил мнение, что в этом случае каждый пользователь Сети станет "осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет".

