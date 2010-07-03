Совфед одобрил закон о блокировке фейковых новостей

ТАСС/Сергей Бобылев

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали 149 сенаторов, против оказались трое, столько же сенаторов воздержались.

Документ расширяет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен. В частности, запрещается распространение фейков в СМИ и интернете, если они могут навредить жизни, здоровью и имуществу граждан. Если любое сетевое издание опубликует такие сведения, генпрокурор или его заместители вправе потребовать от Роскомнадзора ограничить доступ к ресурсу.

Тогда редакцию интернет-СМИ обяжут удалить фейк. Если владельцы сайта проигнорируют требования, их оштрафуют. Для граждан размер штрафов составит от 30 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей. При этом юрлицам придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей. Если фейки приведут к последствиям – беспорядкам или гибели людей, штрафы увеличивают в несколько раз.

Отмечается, что за критику представителей власти наказывать будут, только если она будет выражена в нецензурной форме. Также закон не затронет репортажи СМИ с мест ЧП и публикацию комментариев очевидцев.

Совет по правам человека при президенте РФ в свою очередь просит сенаторов отправить закон на доработку, поскольку не совсем ясно, кто и как будет в режиме онлайн отделять достоверную информацию от недостоверной.