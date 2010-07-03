Следствие просит арестовать бывшего и. о. главы НПО "Техномаш"

Следователи просят суд арестовать бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО "Техномаш" Дмитрия Панова, которого подозревают в мошенничестве.

"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Замоскворецкого суда Валентину Норбах. По ее словам, Панов находится в статусе подозреваемого.

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Панова, бывшего генерального директора головного предприятия Роскосмоса – НПО "Техномаш". Он стал фигурантом расследования обстоятельств хищения 410,2 миллиона рублей, выделенных несколько лет назад на реконструкцию Пермского порохового завода.

Панов работал в НПО "Техномаш" с 2012 года. В июле 2018 года был уволен из государственной корпорации.