Полиция задержала бывшего и. о. главы НПО "Техномаш"

Бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш", входящего в Роскосмос, Дмитрия Панова задержали вечером 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Панова подозревают в совершении некоего преступления. При этом детали источник не уточнил.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.