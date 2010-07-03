Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил арест главе "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Он останется под стражей до 24 мая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Вышинского арестовали в мае 2018 года. На Украине его подозревают в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.
Вышинский обращался за помощью к Владимиру Путину, пообещав, что откажется от украинского гражданства. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной. Путин заявлял, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Ранее Вышинского этапировали из Херсона в Киев. Его адвокат говорил, что условия содержания журналиста были ужасными.
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