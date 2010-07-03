Экс-владельца СУ-155 признали банкротом

Арбитраж Москвы признал банкротом бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина, передает РИА Новости.
По решению суда открыта реализация его имущества. Помимо этого, в реестр требований кредиторов Балакина включили долг перед "АлмазИнвестом", превышающий 2,4 миллиарда рублей.
Финансовым управляющим суд утвердил Артема Соболева. Отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 3 сентября.
Заявление о банкротстве экс-владельца СУ-155 подали представители "АлмазИнвеста".
На заседании 21 марта представители "АлмазИнвеста" заявили, что кредитор требует признать Балакина банкротом и открыть процедуру реализации его имущества, минуя начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов.
В свою очередь, представитель Сбербанка отметил, что финансовая организация возвращается в дело о банкротстве экс-бенефициара СУ-155 после того, как Балакин не исполнил мировое соглашение.
Дело о банкротстве экс-владельца СУ-155 возбудили по заявлению Сбербанка еще в 2015 году. Тогда его долг перед заявителем превышал 324 миллиона рублей. Балакин постепенно гасил задолженность. В мае 2017 года в Сбербанке заявили, что у Балакина нет обязательств перед банком в размере, необходимом для признания гражданина банкротом.
Вскоре Сбербанк уступил право требования к Балакину на четыре миллиона рублей в пользу ООО "Лэндстрой". Затем произошла процессуальная замена этой компании на ООО "МИЛС". Вскоре "МИЛС" тоже отказался от требований к Балакину. А вот Сбербанк снова подал заявление о вступлении в дело о его банкротстве.
Годом ранее Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом головную структуру группы – АО "Строительное управление № 155". Завершением большинства жилых объектов "СУ-155" занялась "РК-Строй".
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