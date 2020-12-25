Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонии

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В пятницу, 25 декабря, суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна по делу о коррупции. Решение принял Подольский городской суд, передает РИА Новости.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – огласила решение судья Татьяна Юферова.

Помимо этого, суд назначил бывшему главе Серпуховского района Подмосковья штраф в размере 49 миллионов рублей и лишил его права занимать государственные должности и должности в органах самоуправления в течение восьми лет.

Прокуратура требовала для Шестуна 20 лет колонии, штраф 50 миллионов рублей, а также взыскание 64 миллионов рублей.

Александра Шестуна арестовали в июле 2018 за мошенничество, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, а также незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее с Шестуна взыскали более 1 миллиарда рублей.