Директор эстонского музея заочно осуждена на 10 лет за реабилитацию нацизма

Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима директора Нарвского музея (замка) Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову за реабилитацию нацизма и распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает газета "Известия".

Кроме того, женщине запрещено 5 лет заниматься созданием и администрированием сайтов. Во время прения сторон прокурор запрашивала для подсудимой 12 лет лишения свободы.

Ранее столичный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима правозащитника и бывшего председателя организации "Ночлежка" Григория Свердлина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложных сведений о действиях российской армии.

Установлено, что в апреле 2022 года он опубликовал в одной из соцсетей недостоверную информацию об использовании войск для защиты России и ее граждан. В настоящее время Свердлин находится в международном розыске.