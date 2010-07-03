Дело экс-президента "Банка Москвы" направили в суд

Уголовное дело в отношении экс-президента "Банка Москвы" Андрея Бородина и его соучастников направили в суд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
По его словам, ведомство утвердило обвинительное заключение против бывших президента "Банка Москвы" Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова, а также их подчиненных Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина. Всех фигурантов дела обвиняют в "растрате и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере", передает РИА Новости. "Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки в суд", – сказано в сообщении.
Как считают следователи, в период с 2008 по 2011 год Бородин и Акулинин похитили свыше 14,5 миллиарда рублей "Банка Москвы". Уточняется, что злоумышленники выдавали невозвратные кредиты и заключали заведомо невыгодные сделки купли–продажи валюты через подконтрольные организации.
По данным следствия, Сытников вместе с Бородиным и Акулининым, а также при пособничестве Строганова причастны к растрате средств "Банка Москвы" при проведении операций с валютой. Кроме того, Шемякина обвиняют в пособничестве Бородину и Акулинину при незаконном кредитовании ЗАО "Премьер Эстет".
В настоящее время, обвиняемые скрываются за границей, в их выдаче отказано.
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