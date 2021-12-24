В Ленобласти арестовали следователя МВД по подозрению в получении взятки

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Суд в Ленинградской области арестовал следователя отдела МВД по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"В настоящее время подозреваемый задержан <...>, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По версии СК, следователь получил через посредников от потерпевшей по расследуемому им уголовному делу денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Помимо этого, он требовал пробурить скважину на территории его частного дома.

"За получение денег и оказанные услуги, следователь заверил потерпевшую по уголовному делу в том, что он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве", – отметили в ведомстве.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал следователя из Томской области Сергея Арефьева, обвиняемого в получении крупной взятки. Суд избрал избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2022 года.