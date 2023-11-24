Осужденному по делу о "Зимней вишне" пожарному Бурсину отказали в УДО

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Суд в Свердловской области решил не удовлетворять ходатайство пожарного Андрея Бурсина, который просил условно-досрочное освобождение по делу ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сказано на сайте Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

"Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами", – сказано в решении суда.

25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые комнаты. Противопожарная система здания не сработала, так как была отключена, произошедшее привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.

В сентябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных Андрея Бурсина и Генина обвинили в халатности.

Через месяц фигурантам дела, среди которых были Бурсин и Генин, вынесли приговоры. Бурсин получил 6 лет лишения свободы, как и запрашивало гособвинение. По данным следствия, действия Бурсина при управлении силами пожарно-спасательного гарнизона привели к гибели людей.



Двоих пожарных, тушивших возгорание в ТЦ "Зимняя вишня", признали виновными в халатности