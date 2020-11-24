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Москва 24

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Происшествия

18:32

Суд в Москве рассмотрит дело женщины, отдавшей годовалую дочь незнакомцу в переходе

суды происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мировой суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в оставлении своего ребенка в опасности. Об этом Агентству "Москва" заявили представители столичной прокуратуры.

"Установлено, что 16 октября 29-летняя женщина в подземном переходе у дома 46 на Рязанском проспекте передала годовалую дочь постороннему лицу", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, мать отдавала себе отчет в том, что подвергает ребенка опасности.

Фигурантка данного дела признала вину. В результате прокурор направил в суд исковое заявление, согласно которому мать могут лишить родительских прав.

Ранее полиция начала проверку по факту оставления ребенка в запертом авто в Южном Бутове. Плачущую девочку в машине обнаружили прохожие.

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