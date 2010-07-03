Томскую пенсионерку осудили за угрозы убийством 13-летней девочке

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В Томской области 67-летнюю женщину, которая угрожала убийством 13-летней девочке, приговорили к обязательным работам. Решение принял мировой судья участка Каргасокского судебного района, передает РИА Новости.

Как сообщается, в мае текущего года пожилая женщина подошла к 13-летней девочке, на которую пожаловался ее внук, взяла ребенка за шею и начала угрожать убийством.



На суде подозреваемая полностью признала свою вину и извинилась перед потерпевшей.

"Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил женщину к 80 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил", – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 64-летнего ветерана труда приговорили к году лишения свободы условно за мак, который разросся на его огороде. Пермский районный суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, но смягчил наказание с учетом того, что у обвиняемого на иждивении жена-инвалид, сообщили в канцелярии суда.

