Двух пожилых женщин осудили за аферу с шенгенскими визами

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор двоим пожилым женщинам, которые обвиняются в афере с шенгенскими визами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, фигурантки – 70-летняя жительница Подмосковья и 52-летняя гражданка Украины – в частном порядке оказывали услуги, связанные с получением виз в страны Шенгенского соглашения. Желающим получить наклейку в паспорт они помогали подготовить необходимые документы и подавали их в посольства соответствующей страны.

В 2013 году к ним обратился житель Дагестана с просьбой помочь в получении визы. Обвиняемые, зная о невозможности оформления из-за отсутствия необходимых документов, взяли с него 180 тысяч рублей.

После получения денег аферистки подобрали заведомо поддельные недостающие документы на имя получателя визы и членов его семьи и сообщили о том, что нужно перевести еще 90 тысяч рублей, которых якобы не хватает для оформления документов. Позже они в присутствии получателя сдали паспорта в посольство Болгарии, где были проставлены въездные визы.

Сообщницы не объяснили мужчине, что страна не входит в зону Шенгенского соглашения, а полученными от него деньгами в размере более 271 тысяч рублей они распорядились по своему усмотрению. Аналогичным способом они в июне-июле 2014 года похитили 276 тысяч рублей у жителя Чечни.

В итоге суд приговорил одну фигурантку к году и трем месяцам, а вторую – к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.