Twitter обжаловал штраф в 3 тысячи рублей

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Twitter обжаловал в суде наложенный на него ранее штраф за отказ предоставить сведения о локализации персональных данных российских пользователей.

"Жалоба от Twitter поступила в суд, но пока не назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции", – рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.

5 апреля мировой суд Таганского района столицы назначил Twitter штраф в размере трех тысяч рублей. Популярную соцсеть признали виновной в нарушении закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ.

На заседании юристы Twitter настаивали на необоснованности претензий Роскомнадзора. Они заявили, что Twitter юридически не обязан отвечать на запросы ведомства, так как сервис является иностранной компанией. Как пояснили в Twitter, соцсеть не имеет филиала или постоянного представительства в России и у нее нет информации, которую требуют предоставить по закону о персональных данных.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри страны был подписан в конце декабря 2014 года. Он вступил в силу с 1 сентября 2015 года. Согласно документу, любая российская или зарубежная компания, которая ведет работу с российскими пользователями, обязана обеспечивать запись, систематизацию, накопление и хранение персональных их данных с использованием баз данных, которые находятся на территории РФ.

Нарушителям закона могут назначить штраф в размере от 100 до 300 рублей для физлиц, от 300 до 500 рублей – для должностных лиц и от трех до пяти тысяч рублей – для юридических лиц. Кроме того, Роскомнадзор наделили полномочиями через суд блокировать доступ к сервисам-нарушителям.

16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Facebook и Twitter дадут еще девять месяцев для локализации данных россиян. Он выразил надежду, что до блокировки соцсетей дело не дойдет.