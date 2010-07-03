Суд столицы вынес приговор украинцу за контрабанду запчастей для боевой техники

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Гражданина Украины Андрея Гашенко приговорили к одному году и четырем месяцам колонии общего режима за контрабанду конденсаторов для боевой техники. Такое решение принял Таганский районный суд столицы.

"Дело рассматривалось в особом порядке. Срок суд счел отбытым и отпустил подсудимого в зале суда", – сообщили Агентству "Москва" в суде.

Представитель гособвинения просил суд учесть, что подсудимый активно способствовал следствию.

Гашенко арестовали в прошлом году. Он был задержан при покупке 40 конденсаторов для боевой техники. По словам обвиняемого, он ничего не знал о назначении запчастей.