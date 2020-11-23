СК просит арестовать главу Кизлярского ОМВД по делу о терактах в Москве в 2010 году

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Следствие просит суд арестовать начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исаева Гази до 4 января 2021 года", – сказала Софинская.

Ранее СК предъявил обвинение Исаеву.

Два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. Сперва взрывчатка сработала на "Лубянке", а спустя полчаса – на станции "Парк культуры".

Теракты унесли жизни 41 человека. Пострадали 88 человек. Среди них были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

Первый взрыв произошел в 07:56 во втором вагоне именного поезда "Красная стрела", который следовал в сторону станции "Бульвар Рокоссовского". Второй взрыв прогремел в 08:39 на "Парке культуры" в третьем вагоне поезда маршрута № 45.