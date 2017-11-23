Чубайса вызвали на допрос по делу экс-главы "Роснано" Меламеда

23 ноября, 15:12
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Главу "Роснано" Анатолия Чубайса вызвали на допрос по делу экс-руководителя компании Леонида Меламеда в Черемушкинский суд Москвы. Бывшего главу обвиняют в растрате средств предприятия.
"Допрос свидетеля назначен на пятницу, 24 ноября. Суд уже направил повестку", – цитирует пресс-секретаря суда Ирэну Казаеву РИА Новости. Чубайса вызвали по настоянию стороны обвинения.
Адвокаты главы "Роснано" пока не предоставили комментарии по поводу его вызова в суд. Известно, что Чубайса уже допрашивали во время следствия.
Экс-глава "Роснанотеха" находится под домашним арестом с мая 2017 года. В конце весны суд начал рассмотрение дела против нескольких фигурантов по существу.
Уголовное дело было возбуждено в отношении бывших руководителей "Роснанотеха" – генерального директора корпорации Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора корпорации Святослава Понурова. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом", причем в услугах фирмы корпорация не нуждалась. В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.
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