Адвокат Мамаева подал жалобу в прокуратуру на волокиту и плохую организацию

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Защита полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева подала жалобу в прокуратуру на неэффективную организацию и волокиту при ознакомлении с материалами дела, сообщает РИА Новости.

Как заявил адвокат Игорь Бушманов, следствие явно создает основания для того, чтобы обратиться с повторным ходатайством о продлении срока следствия и срока содержания под стражей обвиняемыми.

Он пояснил, что в отношении лиц, которые содержатся под стражей, материалы дела для ознакомления должны быть предоставлены не позднее, чем за 24 дня до истечения срока, а сейчас осталось около двух недель.

8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Сначала участникам конфликтов предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, а также Александру Протасовицкому ужесточили наказание. Следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по статье "Хулиганство" осталось в силе. Арест всем фигурантам дела продлили до 8 февраля.