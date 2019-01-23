Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера

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Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста Тверским судом столицы главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

"Постановление о заочном аресте Браудера оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения ", – цитирует РИА Новости представителя суда.

Браудеру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следствия, он создал преступную группу, совершавшую экономические преступления, включая уход от налогов, хищение средств российского бюджета и отмывание денег. Ущерб от действий Браудера оценен в более чем в 10,5 миллиарда рублей.

Новое уголовное дело в отношении Уильяма Браудера было возбуждено в ноябре 2018 года. До этого бизнесмена в РФ дважды заочно приговаривал к девяти годам лишения свободы. Ему и его деловому партнеру Ивану Черкасову запретили заниматься предпринимательской деятельностью в России три года.