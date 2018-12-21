Суд заочно арестовал Уильяма Браудера

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Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера, передает ТАСС.

Судья Алексей Криворучко удовлетворил ходатайство следствия. Сегодня же Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества.

19 ноября Генпрокуратура РФ заявила, что в отношении Браудера возбуждено уголовное дело. Его собираются объявить в международный розыск, а его имущество арестовать для дальнейшей конфискации.

Браудера уже дважды арестовывали заочно в России. В 2013-м его признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Он получил девять лет лишения свободы и запрет на предпринимательскую деятельность в течение двух лет. Спустя год Браудера объявили в международный розыск.

В декабре 2017 года Браудера заочно приговорили к девяти годам заключения за неуплату налогов более чем на три миллиарда рублей. Ему и его деловому партнеру Ивану Черкасову запретили заниматься предпринимательской деятельностью в России три года. В мае 2018 года Браудера задержали в Испании по ордеру Интерпола, но позже отпустили.

Генпрокуратура полагает, что аудитора Сергея Магнитского могли убить по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников". По словам советника генерального прокурора Николая Атмоньева, Браудеру это было наиболее выгодно. Такую версию подтвердил журналист Олег Лурье, который сидел в одном СИЗО с Магнитским.