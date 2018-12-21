Браудеру заочно предъявили обвинение в организации преступного сообщества

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Обвинение в организации преступного сообщества заочно предъявлено основателю фонда Hermitage capital Уильяму Браудеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд столицы.

Ходатайство о заочном заключении под стражу рассмотрят 21 декабря в 11:00 по московскому времени.

19 ноября Генпрокуратура РФ заявила, что в отношении Браудера следствие завело уголовное дело. Основателя Hermitage capital собираются объявить в международный розыск, а его имущество арестовать для дальнейшей конфискации.

Браудера уже дважды арестовывали заочно в России. В июле 2013 года его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы. Ему запретили заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет. Спустя год Браудера объявили в международный розыск.

В декабре 2017-го Браудера заочно приговорили к девяти годам заключения за неуплату налогов более чем на три миллиарда рублей. Ему и его деловому партнеру Ивану Черкасову запретили заниматься предпринимательской деятельностью в России в течение трех лет.

Ранее Уильям Браудер пpизвaл власти Канады дoбиться вpeмeннoго иcключeния России из рядoв Интерпола.