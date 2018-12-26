Суд в Москве 23 января рассмотрит жалобу на заочный арест Браудера

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Мосгорсуд 23 января рассмотрит жалобу на заочный арест основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера, сообщает ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера по делу об организации преступного сообщества.

Браудера уже дважды арестовывали заочно в России. В 2013-м его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к девяти годам лишения свободы. Спустя год его объявили в международный розыск.

В декабре 2017 года Браудера заочно приговорили к девяти годам заключения за неуплату налогов более чем на три миллиарда рублей. Ему и его деловому партнеру Ивану Черкасову запретили заниматься предпринимательской деятельностью в России три года.

В мае 2018 года Браудера задержали в Испании по ордеру Интерпола, но позже отпустили.