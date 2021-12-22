СК просит арестовать ректора КФУ Гафурова по обвинению в убийстве

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Следствие запросило арест для ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство следствия с просьбой избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р.", – указали в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ранее Гафурову уже предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору").

Ильшат Гафуров 1961 года рождения возглавляет Казанский федеральный университет с 2010 года. В образовательном учреждении на данный момент отказались комментировать сообщения о задержании ректора.