Художница Эллен Шейдлина подала на развод в Санкт-Петербурге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sheidlina

Фотоблогер и художница Эллен Шейдлина (настоящее имя – Елена Лялина. – Прим. ред.) подала документы на развод с мужем Евгением Шейдлиным. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Уточняется, что исковое заявление о расторжении брака зарегистрировал мировой судья.

"Детей у сторон нет, спора об имуществе тоже. Нужно людям просто развестись", – прокомментировала Лебедева.

Шейдлины зарегистрировали брак в муниципальной общине Фира в Греции в 2018 году. Супруги работали вместе: снимали арт-проекты, рекламные кампании и участвовали в выставках.

Ранее блогер Оксана Самойлова подала иск на развод с рэпером Джиганом. До этого она заявила в соцсети, что ее "не любили просто так". Пара воспитывает четырех детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида.

