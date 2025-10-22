22 октября, 17:50Шоу-бизнес
Художница Эллен Шейдлина подала на развод в Санкт-Петербурге
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sheidlina
Фотоблогер и художница Эллен Шейдлина (настоящее имя – Елена Лялина. – Прим. ред.) подала документы на развод с мужем Евгением Шейдлиным. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
Уточняется, что исковое заявление о расторжении брака зарегистрировал мировой судья.
"Детей у сторон нет, спора об имуществе тоже. Нужно людям просто развестись", – прокомментировала Лебедева.
Шейдлины зарегистрировали брак в муниципальной общине Фира в Греции в 2018 году. Супруги работали вместе: снимали арт-проекты, рекламные кампании и участвовали в выставках.
