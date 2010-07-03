Спутница Мамаева рассказала о причине драки с водителем

Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук поссорился с футболистом Павлом Мамаевым и его друзьями из-за инцидента с подругой спортсмена и последовавшей за этим перепалкой, в которой прозвучало слово "петухи". Об этом рассказала свидетельница Александра Поздняковиене, передает РИА Новости.
Во время драки гражданка Литвы, давшая показания в суде, сопровождала женатого Мамаева на его отдыхе. С ним и Александром Кокориным девушка встретилась на вокзале в Москве, куда они приехали из Петербурга.
Сперва компания пошла в кафе, а спустя пару часов отправилась в клуб "Эгоист". Туда Поздняковиене ехала на такси с Мамаевым. Остальные сели в машину Кирилла Кокорина. Себя свидетельница назвала подругой футболиста.
Уже выйдя из клуба, девушка увидела автомобиль. Она решила, что машину вызвали ее друзья. Она поинтересовалась у Соловчука, не он ли водитель Кокорина. Тот сказал, что "таких петухов" не возит.
Затем дверь автомобиля открыл Мамаев. Он понял, что Поздняковиене ошиблась машиной. Увидев, что девушка чем-то возмущена, футболист начал выяснять, что произошло.
"Мамаев спрашивал меня, чем я так возмущалась в машине, я отказывалась говорить, но он поставил мне условие, что если я не скажу, мы поссоримся. Не желая портить отношения, я рассказала, что ответил Соловчук", – пояснила Александра.
С этого, по ее утверждению, начался конфликт, переросший в драку. При этом девушка заявила, что не видела, кто и кому наносил удары.
В октябре прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с друзьями за день устроили две потасовки. Сперва избили водителя ведущей Первого канала, а затем подрались с сотрудниками Минпромторга. Всю компанию заключили под стражу. В последний раз им продлили арест до 25 сентября.
Мамаев и Кокорин извинились перед избитым Соловчуком
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