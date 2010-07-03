Прокуратура обжаловала возврат дела Масляевой в ведомство

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Прокуратура обжаловала возврат уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского суда Юлию Котомину.

Масляеву обвиняют по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа", созданный режиссером Кириллом Серебренниковым.

"Прокуратура подала апелляционное представление на решение суда о возврате уголовного дела в отношении Масляевой", – сказала Котомина.

Судья Татьяна Изотова вернула дело в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Ранее сообщалось, что бывший бухгалтер сделала несколько громких заявлений о причастности режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов к хищениям бюджетных денег. После чего ее дело отправили на дорасследование, в частности, чтобы конкретизировать роль обвиняемой. Не исключено, что в прокуратуру вернут все дело.

Она заявила, что Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский часть денег потратили на проект "Платформа", а часть средств была похищена.

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

8 апреля суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.