Верховный суд РФ переедет из Москвы в Санкт-Петербург до 2022 года

Переезд Верховного суда РФ из Москвы в Санкт-Петербург завершится до 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росимущества.

"Мероприятия, необходимые для издания единого акта, в том числе подготовка проекта распоряжения президента России, завершение строительства в Санкт-Петербурге комплекса зданий для Верховного суда России, переезд суда в Санкт-Петербург планируется завершить к концу 2021 года", − сообщили в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Там также отметили, что в настоящий момент идет подготовка передачи части здания Верховного суда в Москве, расположенного по адресу: улица Поварская, дом 15 − в оперативное управление Московскому окружному военному суду.

О переезде Верховного суда России в Петербург говорят с 2012 года. Тогда вместе с ВС в Северную столицу должен был отправиться и Высший арбитражный суд. Но в феврале 2014 года были внесены поправки в Конституцию, ВС и ВАС объединили в один суд. Тогда же утвердили изменения в закон "О Верховном суде", определив местом его прописки Санкт-Петербург. Однако переезд так и не начался.

В 2017 году переезд вновь отложили. Это произошло из-за того, что в управлении делами президента изменили график финансирования проекта. Сообщалось, что строительство Судебного квартала на Петроградской стороне должно было закончится в 2019 году, однако позже срок продлили еще на год.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!