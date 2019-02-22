Арест Пола Уилана продлен до 28 мая

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Лефортовский суд Москвы продлил до 28 мая срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая", – сказала судья по итогам заседания, передает ТАСС.

28 декабря ФСБ задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело. При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

Родные Уилана рассказали, что он, бывший морской пехотинец, приехал в Москву на свадьбу к другу. Его брат заявлял, что Пол работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Законность заключения под стражу подтвердили в Мосгорсуде.