Суд рассмотрит вопрос об аресте главы хлебозавода "Черкизово"

В пятницу, 21 декабря, Преображенский суд Москвы решит вопрос об аресте главы хлебозавода "Черкизово". Следствие просит отправить гендиректора комбината Яна Соловьева в СИЗО до конца расследования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.