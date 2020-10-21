Мосгорсуд 28 октября проведет заседание по делу задержавших Голунова экс-полицейских

18:08
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Мосгорсуд 28 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу в отношении бывших полицейских, которых обвиняют по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
"28 октября 2020 года в 15:30 в Мосгорсуде состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ОНК УВД ЗАО", – сообщил адвокат.
Фигурантами дела являются Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. В СИЗО содержатся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.
По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений. Свою вину признали двое из пяти фигурантов дела.
Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.
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