Суд приговорил к 6 годам колонии анестезиолога клиники пластической хирургии в Москве

20:04
Фото: пресс-служба Мещанского суда
Мещанский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии врача-анестезиолога московской клиники пластической хирургии "Сфера", где в 2018 году во время ринопластики пациентке пробили основание черепа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Приговором Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября Хитрин Лев Эдуардович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ, пунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – рассказали в пресс-службе.
В отношении мужчины также ввели запрет на медицинскую деятельность в течение двух лет.
Кроме того, к лишению свободы была приговорена медсестра клиники Лариса Савельева. В колонии общего режима она проведет 2 года. Ей также запрещено заниматься оказанием медицинских услуг в течение двух лет.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Пластические хирурги должны были скорректировать форму носа пациентки, но вместо этого пробили основание черепа. У девушки открылось сильное кровотечение, после чего ее отвезли в городскую больницу.
Хирург клиники "Сфера" Геворг Степанян, которого обвинили в нанесении увечий, будучи под подпиской о невыезде на время следствия, бежал из страны в 2019 году. Он был объявлен в международный розыск.
В марте 2021 года Симоновский суд в Москве приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии директора клиники Гульнару Шах. С нее также взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. До этого она добровольно выплатила потерпевшей 500 тысяч рублей.
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